Парижская сверхновая

Победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису стала россиянка Мирра Андреева, которая в финале в двух партиях обыграла польку Майю Хвалиньскую. Свидетелем первого триумфа россиянок на турнирах Большого шлема с 2014 года стал корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

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Фото: Benoit Tessier / Reuters Мирра Андреева

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Все две недели парижского турнира в пестрой толпе около корта Philippe Chatrier мелькали красно-белые футболки и бейсболки польских болельщиков. «Они ехали на Игу, а получили Майю»,— сказал знакомый журналист из Варшавы, с которым мы перед началом женского финала поднимались на лифте в ложу прессы. Прорыв Майи Хвалиньской стал второй польской сказкой на Roland Garros за последние шесть лет. Ведь Игу Швёнтек, будущую четырехкратную победительницу грунтового мейджора, которая отличилась там в 2020 году, находясь на 54-й позиции в мировой классификации, тогда на решающей стадии тоже никто не ждал.

Но Швёнтек по крайней мере сильно выделялась на юниорском уровне. А Хвалиньская, малоизвестная теннисистка из металлургического центра Домброва-Гурнича на юге Польши, которая пять лет назад на некоторое время прерывала свои выступления из-за психологических проблем, свалилась в финал из ниоткуда. За 50 лет, которые существует рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), в шаге от титула чемпионки Roland Garros ни разу не оказывалась лишь 114-я в мире. Рекорд всех четырех турниров Большого шлема принадлежит британке Эмме Радукану. Она в 2021 году выиграла US Open, будучи 150-й.

На счету Мирры Андреевой еще до начала субботнего матча тоже имелось свое статистическое достижение.

Она стала первой финалисткой мейджоров, родившейся после 2005 года (у мужчин таких ранних финалистов, к слову, пока не имеется).

Немудрено, что портреты двух теннисисток на обложке ежедневной турнирной программы сопровождала нестандартная шапка — «Удивительно во многих отношениях».

В том, что болельщики будут сильнее поддерживать аутсайдера, можно было не сомневаться заранее. Но овация, которую устроили трибуны польской теннисной золушке во время ее выхода на корт, все равно произвела впечатление. Андрееву тоже встретили приветливо, но без особого пафоса. Хотя на ход первого сета влияние зрителей оказалось минимальным. Он получился таким, каким и должен был быть.

Поначалу нервничали обе. Андреева сразу же сделала брейк, но во втором гейме позволила сопернице затащить себя в медленные перестрелки, и Хвалиньская не отпустила россиянку. Затем последовал еще один обмен подачами, причем в четвертом гейме россиянка допустила две двойные ошибки. А по итогам пятого гейма полька, не отдав ни одного очка, вышла вперед — 3:2.

Для Андреевой наступил очень опасный момент. Полька вроде бы не собиралась сдаваться, и давать ей надежду было никак нельзя.

Но именно тогда россиянка сделала то, что раньше в подобных ситуациях ей удавалось не всегда,— показала класс.

Собственные ошибки свелись к минимуму, и пусть не максимальное, но все-таки весьма ощутимое давление стало давать свои плоды, а оппонентка тем временем исчерпала свой запас прочности.

Окажись не месте нежданной польской финалистки спортсменка более искушенная, вполне возможно, этот матч еще порадовал бы любителей крутых сюжетных поворотов. Но в данном случае все получилось довольно предсказуемо. Начиная с середины первой партии соревноваться на равных с восьмой ракеткой мира, имеющей лучшие результаты на грунте в нынешнем сезоне, Хвалиньская не смогла. Играя с запасом, но без дрожи в руках, Андреева выдала великолепную серию из девяти геймов подряд и, оставив далеко позади выигранный первый сет, повела во втором — 5:0.

Оставалось совсем чуть-чуть, но в двух следующих геймах россиянка, играя против солнца, потерпела неудачу. Но неотвратимость ее победы уже просматривалась с любого ряда парижского теннисного Колизея. Счастливым для Андреевой стал первый же матчбол, который она реализовала по-чемпионски — рванув вперед и сочно впечатав мяч в другую половину корта неотразимым ударом слева.

В итоге — 6:3, 6:2 за 1 час 22 минуты. Список российских чемпионок турниров Большого шлема, в который входили Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова (именно она в 2014 году на Roland Garros добилась предыдущей российской победы в женском одиночном разряде), пополнился еще одной, сверхновой звездой.

Получая из рук знаменитой француженки Мари Пьерс трофей, который носит имя Сюзанны Ленглен, а затем благодаря публику не только по-английски и по-французски, но и на родном языке, Мирра Андреева искренне радовалась шестому и самому главному пока титулу. А еще она поднялась в рейтинге на шестое место, стала лидером по очкам, набранным в этом году, опередив на четыреста с лишним баллов свою ближайшую преследовательницу, белоруску Арину Соболенко, и заработала €2,8 млн призовых.

Ну а для удивительной Майи Хвалиньской, которая за всю свою карьеру до этого заработала всего $864 тыс., и €1,4 млн будет отличным гонораром.

Евгений Федяков