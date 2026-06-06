Власти Петербурга заявили об отсутствии острых финансовых проблем у «Ленфильма»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что у «Ленфильма» нет серьезных финансовых проблем. Накопившиеся долги киностудии будут погашены в следующем году, сказал господин Пиотровский в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Осмелюсь сказать, что на сегодняшний день нет острой проблемы в текущей финансовой деятельности "Ленфильма". Киностудия существует на средства, которые она сама зарабатывает, и этого достаточно, то есть она окупает себя сама»,— сказал господин Пиотровский.

«Ленфильм» был основан в 1914 году. В 2013-м киностудия взяла у ВТБ кредит на сумму 1,5 млрд руб., а к 2020 году долг увеличился до 2,2 млрд руб. В начале декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» в собственность города. Процедура необходима для развития кинопроизводства в стране, указано в документе.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Ленфильм" возвращается в городские руки».