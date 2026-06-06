В Стамбуле для туристов снова открылась Цистерна Базилика

С 6 июня в Стамбуле снова открылось для посетителей античное подземное водохранилище Цистерна Базилика. 6 и 7 июня для всех желающих вход будет бесплатным, сообщили ТАСС в бюро по организации экскурсий.

«Сегодня и завтра для туристов будет свободный вход, как для местных, так и для иностранных. Но потом иностранцам снова нужно будет покупать билеты. Мы пока не знаем, изменятся ли цены»,— сообщил собеседник агентства. Раньше входные билеты стоили 1,9 тыс. лир (около $45).

Замглавы регионального отделения Главного управления фондов Левент Четин уточнил, что вход будет полностью бесплатным для граждан Турции до конца июня. С июля посетить Цистерну бесплатно будет возможно тем, кто оформил специальные музейные карты.

Достопримечательность закрыли для посещения 2 июня. Тогда ее официально передали из ведения городской мэрии Генеральному управлению вакфов — учреждению в ведении Минкульта Турции, которое управляет системой исламских благотворительных фондов.