В Стамбуле закрыли для посетителей Цистерну Базилику

Цистерну Базилику в Стамбуле закрыли для посещения на неопределенный срок. Сегодня ее официально передали из ведения городской мэрии Генеральному управлению вакфов, сообщает издание Yeni Yasam.

Генеральное управление вакфов — государственное учреждение, которое находится в ведении Минкульта Турции и управляет системой исламских благотворительных фондов (вакфов).

Как уточняется в публикации, достопримечательность закрыли сегодня в 10:00, пока посетители стояли в очереди на вход. По информации издания, Цистерна останется закрытой до тех пор, пока Главное управление вакфов не откроет там собственные билетные кассы.

О передаче достопримечательности в ведение Генуправления вакфов стало известно 1 апреля. В мэрии Стамбула заявили, что смену собственника провели без решения суда, административного уведомления или официального объявления. Городская администрация оспорила передачу в суде. 17 апреля мэрия также снизила плату за вход в музей для граждан Турции до 1 турецкой лиры (1,5 руб.).

В мае 8-й административный суд Стамбула приостановил решение о передаче и процесс выселения представителей администрации, однако затем постановление суда отменили. Сегодня приставы известили мэрию о необходимости освободить помещение. В мэрии Стамбула заявили, что судебный процесс продолжается.

В 2022 году Цистерну Базилику отремонтировали за счет бюджета мэрии, которую тогда возглавлял оппозиционный политик Экрем Имамоглу. С марта 2025 года он находится под арестом. Ранее из ведения мэрии Стамбула Генуправлению вакфов передали Галатскую башню, больницу Шишли Хамидие Этфал, дворец Адиле Султана и несколько других объектов.