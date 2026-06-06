Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали

В МЧС Тюменской области сообщили, что пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидирован. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее тюменские власти сообщили, что возгорание возникло на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса. Угроза для населения отсутствует. Власти также заявляли, что информация о том, что пожар произошел из-за атаки беспилотников, не соответствует действительности.

Губернатор Александр Моор днем сообщал о локализации пожара. «Держу ситуацию на личном контроле. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия»,— рассказал глава региона.