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Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали

В МЧС Тюменской области сообщили, что пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидирован. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее тюменские власти сообщили, что возгорание возникло на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса. Угроза для населения отсутствует. Власти также заявляли, что информация о том, что пожар произошел из-за атаки беспилотников, не соответствует действительности.

Губернатор Александр Моор днем сообщал о локализации пожара. «Держу ситуацию на личном контроле. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия»,— рассказал глава региона.

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