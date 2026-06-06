Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе локализован, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Моор. Пожар произошел сегодня утром из-за сбоя в технологическом процессе на одной из установок очистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

К месту происшествия прибыли все экстренные службы региона. ЧП получило высокий уровень опасности по классификации МЧС. Губернатор Тюменской области поблагодарил сотрудников регионального управления МЧС и другие оперативные службы за работу при ликвидации возгорания.

«Держу ситуацию на личном контроле. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия»,— прокомментировал господин Моор.

Ранее МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 100 кв. м.