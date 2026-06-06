В Тюмени ликвидируют пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, возгорание произошло на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас на месте работают пожарные. «Из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоен высокий уровень опасности»,— прокомментировали в тюменском правительстве.

Представители власти заявляют: информация о том, что пожар произошел из-за атаки БПЛА, является фейком.