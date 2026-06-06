Россиянка Алиса Октябрева выиграла юниорский Roland Garros

Триумфатором Открытого чемпионата Франции по теннису среди спортсменок до 18 лет стала 17-летняя россиянка Алиса Октябрева, обыгравшая в финале за 1 час 5 минут 15-летнюю китаянку Сунь Синьжань — 6:2, 6:1. Формально для российского тенниса это первая победа на юниорских турнирах Большого шлема с Roland Garros 2023 года, на котором первенствовала Алиса Корнеева. Однако следует иметь в виду, что Октябрева, дочь бывшего хоккеиста Артура Октябрева, серебряного призера чемпионата СНГ 1992 года в составе ЦСКА, давно живет в Чехии и скоро должна получить паспорт этой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алиса Октябрева

Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images Алиса Октябрева

Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Октябрева занимает 309-е место. На ее счету пять побед на профессиональных турнирах начального и среднего уровня, последняя из них была одержана 1 марта в Тунисе.

Первый юниорский турнир Большого шлема нынешнего сезона, Открытый чемпионат Австралии, в одиночном разряде выиграла бывшая россиянка Ксения Ефремова, которая с сентября 2023 года представляет Францию. На Roland Garros 17-летняя Ефремова, считающаяся весьма перспективной теннисисткой, в первом круге уступила 14-летней россиянке Екатерине Доценко, которая, в свою очередь, проиграла Октябревой в четвертьфинале.

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Евгений Федяков