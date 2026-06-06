«В финале Мирра Андреева защищает честь мировой элиты»

В Париже подходит к концу Открытый чемпионат Франции по теннису. Член комитета Международного теннисного зала славы известный теннисный эксперт Алексей Селиваненко в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову прокомментировал выход в финал россиянки Мирры Андреевой, рассказал о нюансах борьбы спортсменов за увеличение призовых на турнирах Большого шлема и оценил вероятность скорого возвращения российским теннисистам возможности выступать под своим флагом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Селиваненко на Roland Garros у памятника Рафаэлю Надалю

Фото: Евгений Федяков, Коммерсантъ Алексей Селиваненко на Roland Garros у памятника Рафаэлю Надалю

Фото: Евгений Федяков, Коммерсантъ

— Мужская половина Roland Garros уже к середине первой недели осталась без трех игроков, которых в Париже мечтали видеть как можно дольше. Испанец Карлос Алькарас и сильнейший французский теннисист Артюр Фис, недавно выигравший титул в Барселоне, из-за травм не приняли участия в турнире, а итальянец Янник Синнер проиграл уже во втором круге. Организаторы не досчитаются прибыли?

— Не думаю. Подобное и раньше иногда случалось. На турнирах Большого шлема далеко не все крутится вокруг звезд первой величины. Конечно, те болельщики, которые горели желанием увидеть очередное противостояние Синнера и Алькараса, сильно расстроены. Они могут и не прийти на финал. Но подавляющему большинству любителей тенниса этот Roland Garros явно был интересен. У турнира будут новые чемпионы, а наблюдать на решающих стадиях игроков, которые получают уникальный шанс одержать, возможно, главную победу в жизни, по-своему заманчиво. Взять хотя бы Майю Хвалиньскую. Конечно, нам хотелось, чтобы в финале соперницей Мирры Андреевой была Диана Шнайдер. Но ведь успех польской теннисистки по-своему уникален.

— А что скажете по поводу выступления Андреевой?

— Она в финале, по сути, защищает честь мировой элиты. Это говорит о многом.

— Две недели назад игроки, которые настаивают на увеличении призовых, широко обсуждали тему возможного бойкота одного из ближайших турниров Большого шлема. Как воспринимается эта ситуация внутри теннисного истеблишмента?

— Вопрос непростой. Спортсмены аргументируют свои требования данными о заработках в гольфе и профессиональных американских лигах по командным видам спорта. Но проводить параллели между ними и теннисом не совсем корректно. Прибыль от проведения турниров вкладывается в развитие их инфраструктуры, которая совершенствуется постепенно, и в медийную раскрутку. А она позволяет спортсменам дополнительно зарабатывать бонусами, которые начисляются по рекламным контрактам с техническими спонсорами в зависимости от показанных результатов. Сильнее раскрутка турнира — больше бонусы. Но так рассуждают организаторы, а у игроков свой взгляд. Они считают проценты от прибыли. И думаю, что эти две позиции будут постепенно сближаться. Не случайно Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) разработала соответствующий механизм. Он работает через систему так называемого бонус-пула, который распределяется между игроками по итогам сезона.

Кстати, нельзя исключать, что данная тема подогревается позицией профессиональных туров — АТР и Женской теннисной ассоциации (WTA), которые в своих интересах пытаются оказывать давление на турниры Большого шлема.

У cеми стейкхолдеров мирового тенниса (в их число входят Международная федерация тенниса (ITF), АТР, WTA, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open.— “Ъ”) свои взаимоотношения, и разобраться в них порой очень сложно.

— В какой степени справедливо утверждать, что австралийцы, французы, англичане и американцы развивают теннис в своих странах во многом за счет проведения турниров Большого шлема?

— Так оно и есть. Поэтому, по сути, обсуждается вопрос: насколько справедливо то, что четыре страны пользуются средствами, которые в значительной степени зарабатывают все вместе. Кстати, у предыдущего президента французской федерации Бернара Гьюдичелли была программа, по которой национальные федерации разных стран получали выплаты по результатам юниорского Roland Garros. Речь шла о сотнях тысяч евро. Но сейчас эту программу отменили.

— Неужели вопросы, которые носят глобальный характер, в теннисе настолько зависят от личностного фактора?

— Везде есть система сдержек и противовесов. Но роль личности в теннисной экосистеме действительно весьма существенна.

— Реален ли бойкот игроками одного из мейджоров?

— Вряд ли. Громкие информационные акции возможны. Но напрямую они ни на что не повлияют. Договариваться по таким вопросам принято в кулуарах.

— Перейдем к теме турнирного календаря. В этом году было объявлено принципиальное решение о проведении в Саудовской Аравии десятого «мастерса». Не будет ли оно пересмотрено в связи с политической ситуацией в Персидском заливе?

— Напрямую на теннис эта ситуация не влияет. Все понимают, что мы живем в непростое время, в мире практически нет места, полностью застрахованного от каких-то катаклизмов, а напряженность на Ближнем востоке рано или поздно спадет. Но решение-то есть, а конкретное место в календаре под его реализацию отсутствует. Судя по всему, речь может идти о нескольких неделях февраля, и, чтобы расчистить место под «мастерс», саудитами выделено около $100 млн.

— Каким образом будет решаться эта задача?

— По идее, саудиты должны выкупить лицензии на проведение нескольких турниров и передать их АТР, которая затем их аннулирует. Вопрос в том, что лицензии эти долгосрочные, а выходить из турнирного бизнеса сейчас никто не хочет. Ведь, как известно, АТР приняла стратегическое решение об уменьшении количества турниров категории 250.

В начале 1990-х их было более 40, сейчас стало около 25, а остаться должен всего 21 турнир. Поэтому стоимость оставшихся соревнований растет и продавать их никто не спешит.

— В руководстве АТР понимают, что сокращение количества небольших турниров мешает развитию тенниса и его популяризации там, где нет чемпионатов Большого шлема и «мастерсов»?

— С одной стороны, да. С другой стороны, есть другое мнение. Допустим, на одной неделе проводятся два соревнования категории 500: в Рио-де-Жанейро, где играет Карлос Алькарас, и в Роттердаме с участием Янника Синнера. Возникает вопрос: хорошо это или плохо? Некоторые функционеры считают, что скорее плохо. Отсюда возникла концепция передвижного теннисного цирка, напоминающая «Формулу-1». Чтобы звезды играли чаще, предлагают даже сократить турнирные сетки и перевозить игроков из города в город чартерными рейсами. Такие варианты тоже рассматриваются.

— Итоговый турнир WTA в этом году в Эр-Рияде пройдет в последний раз, и главная тому причина — низкая посещаемость. АТР не боится наступить на те же грабли с «мастерсом»?

— Все возможно. Зрительский интерес к теннису в Саудовской Аравии пока действительно невысок, и это один из факторов, который принимается во внимание. Хотя история с проведением в Эр-Рияде WTA Finals — отдельная тема. Существует мнение, что WTA отдала туда итоговый турнир за какие-то сумасшедшие деньги, но это не так. Саудовские структуры не разбрасываются десятками миллионов долларов. У них сильные консультанты.

— Куда теперь переедет женский итоговый турнир?

— Вроде все крутится вокруг Северной Америки. Были разговоры об Индиан-Уэллсе и Чарльстоне, где существует готовая инфраструктура.

— Возвращения WTA Finals в Китай не планируется по политическим мотивам?

— Не только. В Китае прошел период, когда большие города и провинции соревновались между собой за возможность проведения таких турниров и, стремясь приобрести лицензии, выходили на рынок с предложениями, намного превышающими средний рыночный уровень. К тому же в Шэньчжэне с прошлого года проводится решающий этап Кубка Билли Джин Кинг.

— В последнее время сразу несколько крупных спортивных федераций вернули россиянам возможность выступать с флагом и гимном. В ITF возможность такого шага рассматривается?

— ITF контролирует только ряд соревнований — Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг и серию профессиональных турниров начального уровня. Поэтому такое решение должно приниматься всеми семью стейкхолдерами. Кроме того, в отличие от большинства видов спорта, в теннисе в правах де-факто были поражены не спортсмены, которые выступают в нейтральном статусе, а юридические лица — федерация и организаторы турниров. Напомню, что членство Федерации тенниса России в ITF приостановлено. Восстановить его можно теперь только на Генеральной ассамблее ITF, но сначала туда над вынести этот вопрос.

— Допустим, это будет сделано. Что дальше?

— При тайном голосовании предложение о восстановлении в правах должно собрать две трети из примерно 400 голосов. Напомню еще одну теннисную специфику: в ITF национальные федерации имеют разное количество голосов. Максимальное представительство — по 13 голосов — у стран, проводящих турниры Большого шлема,— Австралии, Франции, Великобритании и США, а также Германии. Выступая вместе, они фактически могут провести или заблокировать практически любое решение.

— А о возобновлении российских турниров АТР и WTA кто-нибудь сейчас вспоминает?

— В любом случае это будет постепенный процесс, который начнется с юниорских соревнований.

Евгений Федяков, Париж