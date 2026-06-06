Ограничения на трассе «Новороссия» не затронули Запорожскую область

В Запорожской области нет ограничений движения по трассе Р-280 «Новороссия», заявил губернатор региона Евгений Балицкий. Сегодня движение по трассе ограничили в ЛНР.

Господин Балицкий пояснил, что введенные ограничения не касаются передвижения граждан в пределах Запорожской области. По его словам, местные жители могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до ЛНР и в любых других направлениях.

Евгений Балицкий заверил, что в Запорожской области ситуация на дорогах «стабильная и контролируемая». «Движение рейсовых автобусов по трассе Р-280 "Новороссия"... не отменялось и не ограничивалось»,— написал он в Telegram.

Власти Херсонской и Запорожской областей сообщали об увеличении числа атак на трассу «Новороссия», которая соединяет Ростов-на-Дону и Крым. Администрация ЛНР ввела запрет на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия» и дороге Р-150 с 4:00 мск 6 июня и до особого распоряжения.