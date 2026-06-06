Власти ЛНР запретили пассажирские перевозки по трассе «Новороссия»

Администрация главы ЛНР ввела запрет на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия» и дороге Р-150. Он вступил в силу в 4:00 мск 6 июня и будет действовать до особого распоряжения.

Как уточнили власти ЛНР, запрет касается регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на участках трасс: Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь (км 518+910 — км 532+255) и Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Кроме того, по территории всей ЛНР запрещено перевозить группы детей, за исключением мероприятий, проводимых Минобрнауки республики. Все движения пригородных поездов будут определяться Минтрансом ЛНР.

Администрация указала, что жителям также рекомендуется не использовать указанные автодороги. Внутренние автобусные рейсы продолжат работу, но в некоторых случаях изменится маршрут.

Власти Херсонской и Запорожской областей сообщали об увеличении числа атак на трассу «Новороссия», которая соединяет Ростов-на-Дону и Крым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовывал вопросы о защите трассы Минобороны и властям регионов.