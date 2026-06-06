Трамп заявил, что снова дружит с Маском

Президент США Дональд Трамп снова назвал бизнесмена Илона Маска своим другом, несмотря на имевшиеся между ними разногласия. О восстановлении отношений господин Трамп рассказал на мероприятии, посвященном вопросам сельского хозяйства. Трансляция шла на Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Бизнесмен Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Американский президент заявил, что у господина Маска был период неудач, но сейчас они снова наладили отношения. «Знаете, у Илона был неудачный момент, но теперь он снова мой друг... Он на 80% гений, но в 20% случаев есть небольшие неудачи... Но я люблю электромобили»,— сказал Трамп.

Дональд Трамп и Илон Маск поссорились летом 2025 года после того, как бизнесмен покинул Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE). Господин Маск раскритиковал проект бюджета США, в ответ президент пригрозил лишить компании предпринимателя всех госконтрактов. Впервые после ссоры президент и миллиардер встретились в сентябре на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком. В декабре СМИ сообщали, что Илон Маск возобновил финансирование избирательных кампаний республиканцев.