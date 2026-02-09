Возвращение блудного Маска

Миллиардер Илон Маск, еще недавно обещавший уйти из политики, вновь вкладывает десятки миллионов долларов в ключевые республиканские структуры. Ныне самый богатый человек в мире прошел путь от символа либерального мира и союзника демократов до центральной фигуры администрации Дональда Трампа и главного донора республиканцев. Но взлет на консервативном политическом Олимпе оборвался в результате конфликта с Трампом. И вот теперь — новая волна щедрых пожертвований Маска республиканцам. Возобновление союза миллиардера с президентом как нельзя кстати, учитывая внутренние кризисы в Республиканской партии и падение рейтингов Трампа. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Markus Schreiber / AP Илон Маск

Фото: Markus Schreiber / AP

Миллиардер Илон Маск, похоже, возвращается в большую политику. Как сообщает издание The Hill, к концу 2025 года он перечислил не менее $20 млн двум ключевым республиканским политическим группам, а в январе добавил еще $10 млн в сенатскую гонку в Кентукки, поддержав бизнесмена Нейта Морриса. При этом еще прошлой весной Маск публично заверял, что намерен резко сократить участие в политике, и многие в Республиканской партии восприняли это как потенциальный удар по их позициям накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года.

Миллиардер сыграл колоссальную роль в предыдущем выборном цикле: в 2024 году он вложил порядка $250 млн в кампанию Дональда Трампа, став крупнейшим частным донором.

И это притом, что несколькими годами ранее Маск воспринимался как одна из центральных фигур либерального технологического мира. Представить, что он когда-то перейдет в стан консерваторов, было сложно. Миллиардер открыто поддерживал климатическую повестку, благосклонно отзывался о демократах и в целом считался союзником партии. Однако все изменилось после конфликта с 46-м президентом США Джо Байденом. Из-за трений вокруг профсоюзов администрация демонстративно проигнорировала Tesla и самого Маска: Байден не пригласил его в Белый дом на встречу крупнейших производителей электромобилей, отдав сцену традиционным автоконцернам и профсоюзным площадкам, хотя Tesla по объему продаж и уровню технологий уверенно опережала конкурентов. После этого Маск шаг за шагом начал смещаться в лагерь республиканцев.

Благодарность за поддержку Трампа в ходе выборов-2024 не заставила себя долго ждать: миллиардер вошел в ближайшее окружение избранного президента, а затем получил официальную должность в новой администрации, возглавив Департамент эффективности правительства (DOGE). Со временем он стал одним из главных проводников президентских нарративов, отстаивая ключевые инициативы Белого дома.

При этом инициатива по сокращению расходов оказалась крайне противоречивой: DOGE добивался урезания больших массивов госфинансирования и серьезного сокращения федерального аппарата, вызывая сопротивление как демократов, так и части республиканцев. Ударом по политическому влиянию Маска стала и прошлогодняя ключевая гонка за вакантное кресло в Верховном суде штата Висконсин: несмотря на $12 млн, потраченных через основанный миллиардером комитет America PAC, победу одержал либеральный кандидат.

После провала в Висконсине начался закат политической звезды Маска в администрации Трампа.

Экстравагантное поведение в разгар кампании — включая появление на одном из мероприятий в головном уборе в виде гигантского куска сыра — стало символом того, что миллиардер превращает серьезную политику в шоу. Внутри Республиканской партии его винили не только в неудачном выступлении, но и в граничащих с подкупом избирателей практиках.

Конфликт усилился, когда Маск столкнулся с самим Трампом из-за ключевого законопроекта администрации — «Большого красивого билля» («One Big Beautiful Bill», крупного бюджетного документа, который президент продавал как «самый прекрасный закон в истории Америки»). В версии Белого дома климатическая повестка и поддержка электромобилей занимали относительно скромное место, что Маск воспринял как удар по своим интересам и отход от обещаний сделать США лидером зеленых технологий.

Риторика Маска ожесточалась: он обвинял Вашингтон в отходе от принципов будущего, говорил о захвате политики «старыми лобби» и намекал, что Трамп «предал обещанную технологическую революцию». Параллельно он начал вслух рассуждать о создании собственной «партии будущего» — третьей силы, которая должна была объединить технологических предпринимателей, либертарианцев и противников «разросшегося государства».

Риторика Трампа тоже эволюционировала по нарастающей.

Сначала он пытался представить конфликт как «семейную ссору» и шутил, что Маск «немного драматизирует». Затем последовали более жесткие заявления о том, что ни один подрядчик не застрахован от пересмотра госконтрактов и субсидий. В итоге президент стал намекать, что у него есть юридические инструменты для «жесткого ответа» — вплоть до угроз пересмотра условий натурализации и выдворения за нарушение миграционного законодательства в Южную Африку, откуда бизнесмен родом.

По мере обострения спора Маск все чаще намекал, что Трамп «нечестен с американцами», и связывал президента с делом Джеффри Эпштейна, обращая внимание на упоминания имени главы Белого дома в обсуждениях этого кейса. Ирония заключалась в том, что в очередной порции документов Минюста, связанных с Эпштейном, всплыла и переписка самого Маска, где, судя по контексту, обсуждались возможные поездки «на вечеринки» на остров опального финансиста; при этом Маск настаивал в соцсети X, что так туда и не доехал.

Внешне конфликт с Трампом выглядел как окончательный разрыв, и многие эксперты в обеих партиях списали союз Маска и Трампа в прошлое. Именно поэтому их демонстративное примирение на церемонии памяти политического активиста Чарли Кирка осенью 2025 года произвело настоящий фурор. На мемориальной службе в аризонском Глендейле, где десятки тысяч консерваторов собрались почтить память погибшего, «самый богатый» и «самый влиятельный» неожиданно для публики вновь оказались сидящими рядом.

Позже Трамп рассказал, что Маск сам подошел поздороваться и у них «была очень хорошая беседа». А Илон Маск выложил в X совместное фото с президентом. После месяцев взаимных угроз Трамп и Маск снова предстали перед общественностью не как враги, а как потенциальные партнеры — и именно на этом фоне их нынешний политический союз и новый виток инвестиций Маска в республиканцев приобретают особое значение. Они как нельзя более своевременны на фоне внутренних конфликтов в Республиканской партии и падающих рейтингов самого Трампа.

Екатерина Мур