Захарова ответила на слухи о возможной отставке Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров работает на благо своей страны так, «что даже враги обзавидовались», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она не подтвердила, что министр хочет уйти в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам госпожи Захаровой, слухи о возможном уходе министра являются провокационными вбросами недругов. «Я вас умоляю, великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны»,— сказала Мария Захарова порталу 360.ru.

Сергей Лавров занимает пост главы российского МИДа с 9 марта 2004 года. В ноябре 2025 года Financial Times (FT) утверждала, что президент России Владимир Путин изменил свое отношение к министру иностранных дел и якобы на этом фоне министр пропал из информационного поля. В Кремле призывали не обращать внимания на подобные утверждения и заверили, что господин Лавров продолжает «активно работать».