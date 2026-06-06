«Видео как индустрия имеет очень большой спрос со стороны рекламодателей»

Как меняется рынок видео-рекламы в России? Чем обусловлен рост сегмента AdTech? И как трансформация рекламного направления RUTUBE может отразиться на бизнес-показателях сервиса? Эти и другие вопросы обозреватель Илья Сизов обсудил с генеральным директором «ГПМ Проекты» Сергеем Стамболцяном в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Rutube Фото: Пресс-служба Rutube

— В этом году Rutube объявил о трансформации рекламного направления. Расскажите, о чем идет речь? Как изменения отразятся на практике, может быть, на каких-то конкретных бизнес-показателях?

— Действительно, для нас в этом году это большой вызов с точки зрения развития рекламного бизнеса. Для видеосервиса рекламный бизнес — основополагающий с точки зрения того, чтобы и сам видеосервис, и автор могли вместе заработать, показывая рекламу на просмотрах. В этом году, когда мы имеем и дневной охват аудитории более 20 млн, и их нахождение на платформе больше 60 минут, для нас сейчас ключевым становится как раз монетизация сервиса.

Мы это делаем преимущественно через развитие рекламного бизнеса. У нас в этом году стоит очень амбициозная цель относительно прошлого года. Мы целимся в трехкратный рост рекламного бизнеса. И на текущий момент мы имеем колоссальный спрос со стороны рынка на видеорекламу и учимся делать так, чтобы оставались довольными и пользователь, и автор, и рекламодатель. С точки зрения продуктового смысла мы как раз, имея и видеорекламу как основной наш формат, и баннерную рекламу, и спецформаты, которые появляются, в этом году сфокусировались на том, чтобы создать собственный рекламный движок. Но базово мы хотим быть технологически независимы, и как раз весь стек рекламных технологий и продуктов собрать внутри.

Второе — это огромный вызов с точки зрения продуктового инхаус-решения рекламного бизнеса. И третье — развитие рекламных продуктов для того, чтобы рекламодатели, авторы и зрители получили то, чего хотят. Все это как раз и есть ключевые фокусы нашей компании на 2026 год.

— Раз уж мы начали про AdTech. Пожалуй, сегодня это одно из самых перспективных направлений, которое сохраняет рост на фоне общего замедления рекламного рынка. Не могли бы вы поподробнее рассказать, какие здесь конкретно планы по развитию?

— Дело в том, что когда очень сильные рекламные платформы и технологии ушли с нашего рынка, для российских игроков это стало очень хорошим вызовом с точки зрения создания нового плацдарма всех AdTech-продуктов, которые используются, в частности, на этапе создания рекламной кампании, ее оптимизации, атрибуции, post campaign-аналитики. Это вызов и для площадок, и для посредников, и для самих рекламодателей. И в этом плане у нас в целом и так страна была одной из передовых с точки зрения диджитал, я сейчас преимущественно говорю про диджитал-рекламу.

Сейчас из топ-300 всех рекламодателей страны с нами работают они все. И мы хотим для них в том числе предложить технологический инструментарий, чтобы система, используя связку с рекомендательным сервисом и исходя из планов каждого рекламодателя, понимала, как открутить своевременно все рекламные кампании. Ведь выполнение медиаплана — очень важное обязательство с стороны площадки.

Кроме того, мы имеем уже от каждого нашего крупного клиента определенный объем спроса, понимания того, чего от нас хотят. Нам ясно, как сформировать свой бэклог, чтобы удовлетворить их потребность. То есть мы в целом строим с ними долгосрочные отношения как рекламный большой игрок.

— А если говорить более общо о каких-то трендах, какие точки роста для рекламного рынка вы сейчас видите?

— Я бы хотел здесь преимущественно поговорить про видеорекламу, потому что индустрия, рекламные бюджеты идут туда, куда уходят пользователи. В этом плане видео как индустрия имеет очень большой спрос со стороны рекламодателей. Здесь есть их интерес, особенно там, где площадка имеет белый, понятный трафик и следит за качеством трафика. Мы видим, что видеореклама внутри всей структуры рекламного бизнеса однозначно будет расти, равно как и медиапотребление, и видеопотребление.

С другой стороны, возникает вопрос относительно того, а какие продуктовые или технологические инкременты могут дать возможность рекламному бизнесу вырасти. Тут как раз заметно, что ML-инструменты и искусственный интеллект как некая интерпретация инсайтов могут быть хорошим инструментом. В частности, для того, чтобы рекламодатель понимал каждую свою кампанию и, исходя из анализов ее конвертируемости, и перформанса, и эффективности, мог более понятно выделять на то или иное медиа денежные ресурсы. Кроме того, для площадок ИИ — это как раз очень хороший инструмент для того, чтобы оптимизировать кампании, иметь возможность одновременно работать с большим количеством рекламодателей.

Таким образом среди трендов, с одной стороны, рост потребления, с другой, AI-based-продукты, и с третьей, конечно же, рост потребления больших экранов. На рынке есть доступные Smart TV, которые стоят понятных денег и становятся доступными домохозяйствам. Их проникновение уже исчисляется десятками миллионов. Мы у себя внутри в качестве анализа рынка ассоциируем, что больше половины домохозяйств уже пользуются Smart TV, имеющем доступ к интернету, и понимаем, что рекламные продукты доберутся и туда.

Для Rutube это основная платформа для рекламной монетизации сейчас. И рекламодатели в первую очередь к нам приходят за рекламой на больших экранах. По нашей дневной аудитории, охвату и по тому, какими темпами мы растем, заметно, что мы будем однозначно претендовать на лидерство в этом сегменте. Растущие Smart TV и Connected TV — это однозначно одна из больших предпосылок для роста видеорекламы. Мы в первый квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го сделали плюс 290% рекламного бизнеса, поэтому достаточно смело идем в рамках наших ожиданий от этого года.