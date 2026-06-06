Владимир Владимиров: ситуация с паводками на Ставрополье стабилизируется

Ситуация с паводками в Ставропольском крае нормализуется. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ночь в регионе прошла без существенных осадков. На большинстве рек региона фиксируется спад воды, хотя на некоторых территориях обстановка остается сложной. Все экстренные службы продолжают функционировать в усиленном режиме.

На реке Кума уровень воды не растет или опускается. В поселке Левокумка за ночь вода отступила еще на 50 см. Всего в этом районе, по данным главы Ставрополья, пострадали 335 земельных участков и 54 жилых дома. В настоящий момент вода сохраняется в 17 строениях.

Аналогичная динамика наблюдается на реке Калаус. В Светлограде уровень за последние часы уменьшился на 40 см. В селе Воздвиженском Апанасенковского округа вода также продолжает уходить. Уровень превышает неблагоприятную отметку на 8 см, однако за ночь он снизился еще на 12 см. Заявлено о подтоплении девяти земельных участков, трех домовладений и отрезка подъездной дороги.

В Буденновском округе в селах Архангельском и Добровольном под водой оказался 41 земельный участок. Отмечается подтопление сельскохозяйственных угодий.

В Минераловодском округе оперативно ликвидировали последствия оползня на обочине трассы «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды». Кроме того, устранены последствия селевого потока на дороге «Розовка — Нагутское». Ограничение проезда действует только на участке «Архангельское — Плаксейка».

«Поручил профильным министерствам и руководителям муниципалитетов сохранять постоянный контроль за ситуацией, оперативно реагировать на обращения жителей и обеспечивать работу всех служб до полной стабилизации обстановки», — отметил губернатор в сообщении.

Константин Соловьев