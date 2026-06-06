В «Макс» опровергли блокировку устаревшей версии мессенджера на iPhone

В пресс-службе «Макс» опровергли сообщения о блокировке устаревшей версии мессенджера на iPhone. Ранее в пабликах появились публикации со скриншотами, согласно которым часть пользователей потеряла доступ к своим аккаунтам, так как разработчик якобы не отключил обязательные обновления, а из App Store приложение удалили.

«Картинка, распространяемая в каналах, — фейк, — заявили в пресс-службе "Подъему". — "Макс" не использует такой формат уже более полугода».

Глава Минцифры Максут Шадаев сегодня заявил, что российские власти ведут переговоры с Apple для возвращения приложения «Макс» в App Store. Из магазина приложений программу удалили на днях. После этого мессенджер перестал присылать пуш-уведомления о новых сообщениях пользователям с iPhone. В компании посоветовали клиентам «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».