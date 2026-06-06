Биткойн пробил уровень

Биткойн опускался ниже $60 тыс. впервые с осени 2024-го. Это следует из данных площадки Binancе. С момента пиковых 126 тыс. в прошлом октябре биткойн в моменте потерял больше половины своей стоимости, отмечает Bloomberg. Трейдеры уверены — коррекция завершится еще не скоро. На Polymarket ставки на падение главной криптовалюты до $55 тыс. до конца года достигли рекордных 65%. Масштабная распродажа затронула и другие инструменты — многие альткойны за сутки потеряли до 40% стоимости. А Ethereum — вторая по рыночной капитализации криптовалюта — растерял весь годовой рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов связывает такое значительное движение на рынке с выходом спекулянтов:

«Даже без значимой новостной повестки попытка пробить уровень может усиливать негативные ожидания инвесторов. Еще несколько дней назад и биткойн, и эфир, и многие другие криптовалюты подошли к зонам поддержки. Если уровень будет пробит, следующими ориентирами могут стать лишь более низкие круглые отметки. Например, снижение с $60 до $50 означает весьма существенное падение котировок. Поэтому инвесторы не готовы удерживать позиции. Если цена закрепится ниже поддержки, движение может продолжиться к $55 и ниже, если рынок не поддержат позитивные новости.

Когда участники рынка видят, что крупные игроки начинают сокращать позиции, даже небольшими объемами, это нередко провоцирует волну распродаж. В такие моменты волатильность резко возрастает, а котировки могут заметно двигаться даже на сравнительно небольших объемах торгов».

За минувшие сутки криптобиржи ликвидировали позиции почти 300 тыс. трейдеров на сумму свыше $1 млрд, подсчитал Coinglass. Из них больше $900 млн пришлось на длинные позиции — на рост курсов. Еще больше $650 млн на рынки биткойна и Ethereum. На этом фоне Bloomberg назвал ситуацию «худшей криптозимой в истории». Одним из ее триггеров стала распродажа биткойнов крупнейшим корпоративным держателем токенов —компанией Strategy Inc, отмечает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев:

«Strategy — крупная компания, которая долгое время активно скупала биткойны, а ее CEO считается одним из главных сторонников первой криптовалюты. Однако из-за кассового разрыва компании пришлось продать часть своих резервов — речь шла всего о нескольких тысячах биткойнов.

На рынке, который и без того находился под давлением из-за общей экономической неопределенности, это стало дополнительным негативным сигналом и спровоцировало волну ликвидаций, которая начала сама себя усиливать. Ситуацию, складывающуюся на крипторынке последние полгода, уже можно рассматривать как один из этапов криптозимы. Просто сейчас коррекция выглядит менее драматичной, чем в предыдущие циклы. Насколько глубоким и продолжительным окажется этот период, предсказать сложно, но, вероятно, давление на рынок сохранится еще как минимум год-полтора».

Настроения инвесторов отражает и индекс страха и жадности на крипторынке. За минувшие сутки он обвалился с 20 до 15 баллов. Снижает привлекательность цифровых валют и интерес к ИИ-технологиям, продолжает эксперт по цифровым активам Сергей Пушкарев:

«Разочарование на рынке действительно есть. Во многом из-за бурного развития искусственного интеллекта: многие технологические активы показывают более впечатляющую динамику, чем большинство криптовалют. Кроме того, часть капитала продолжает уходить с крипторынка, что усиливает давление на котировки. Свою роль играет и высокая волатильность, вызванная геополитическими событиями и заявлениями политиков. В такой ситуации инвесторы предпочитают более понятные и менее рискованные активы. Одним из сигналов стало и ралли золота: многие увидели, что хорошую доходность можно получать даже в консервативных инструментах. При этом долгосрочный позитив сохраняется. Примерно через два года ожидается очередной халвинг биткойна, а исторически такие циклы часто поддерживали рост рынка.

Поэтому в перспективе шансы на рост пока выглядят более вероятными, чем на снижение, хотя точные сроки назвать невозможно».

Впрочем, как отмечает Reuters, на рынке еще остались оптимисты. Так, по оценкам главы глобального отдела исследований цифровых активов в Standard Chartered Джеффри Кендрика, цена биткойна к концу года достигнет отметки в $100 тыс. несмотря на «тяжелую» неделю. С одной стороны, сейчас осталось меньше бычьих ставок, которые можно было бы закрыть. А с другой, аналитик ожидает агрессивных закупок со стороны Strategy — в прошлый раз, после распродажи, компания пошла именно этим путем.

Анжела Гаплевская, Екатерина Вихарева