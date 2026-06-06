Сечин спрогнозировал нефть по $250 в случае дополнительных санкций против России

Нефть на мировом рынке значительно подорожает, если страны Запада решат ввести новые ограничения на российскую нефть, убежден глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, в этом случае цена на нефть вырастет минимум до $250.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если к 16 млн баррелей ограничений добавятся 7 млн экспорта российской нефти, тогда, скорее всего, прав господин Танака (экс-глава Международного энергетического агентства Нобуо Танака.— "Ъ"). К уровню 150–160 долларов добавятся еще 100 долларов»,— сказал господин Сечин на ПМЭФ (цитата по ТАСС).

Он считает, что при снятии ограничений в Ормузском проливе нефть подешевеет до $95–96 к концу года, а через год — до $80–85. Однако глава «Роснефти» уточнил, что при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке на восстановление поставок нефти потребуется время. «Ко второй половине 2027 года, наверное, можно будет говорить о возврате к фундаментальным показателям рынка, если мы увидим положительную динамику решения кризиса»,— уверен он.

Игорь Сечин назвал нефтяные компании США главными бенефициарами кризиса в Ормузском проливе. Он утверждает, что они получили неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высокой цене. «Американский экспорт углеводородов бьет все рекорды»,— добавил он.

В 2025 году Евросоюз (ЕС) ввел механизм, гарантирующий, что каждые полгода предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Текущий предел должен быть пересмотрен летом. Bloomberg сообщало, что ЕС рассматривает возможность временно заморозить потолок для российской нефти на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

О последствиях конфликта для России — в материале «Ъ» «Бюджет прочувствовал дорогую нефть».