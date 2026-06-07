Застройщики припарковали деньги

Снижение объемов продаваемых машино-мест в новостройках в старых границах Москвы привело к серьезному росту цен в сегменте. За последний год они выросли на 46%, до 5,4 млн руб. за лот. Девелоперы стремятся строить минимальное число парковок в том числе после послаблений со стороны властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам мая средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы в старых границах выросла на 46% год к году, до 5,4 млн руб., следует из подсчетов консалтинговой компании Ricci, с которыми ознакомился “Ъ”. Для сравнения: рост стоимости среднего бюджета квартир в экспозиции был в два раза меньше — на 22%, до 51 млн руб.

Основные причины удорожания — рост себестоимости строительства и сокращение объема предложения машино-мест на фоне стабильного спроса, поясняет управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Удорожание материалов, рабочей силы, проектного финансирования при ключевой ставке также транслируется в цену, подтверждает коммерческий директор «Балчуг Девелопмента» Ирина Соболева.

По данным Ricci, в конце мая объем предложения машино-мест в проектах в старых границах Москвы сократился на 44% год к году, до 3,2 тыс.

Это обусловлено в том числе снижением нового предложения на рынке новостроек. В этом году вывод новых проектов строительства жилья в Москве снизился на 28%, отмечает директор департамента продаж ГК «Галс-Девелопмент» Екатерина Батынкова. Сжатие предложения также привело к снижению спроса в январе—апреле на 15%, до 3,9 тыс. машино-мест, уточняют аналитики Ricci. При этом спрос на квартиры упал еще значительнее — на 35,5%, указывает основатель BnMap.pro Ирина Доброхотова.

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Кроме того, заметный рост цен на машино-места обусловлен изменением структуры экспозиции. По подсчетам Ricci, в новостройках комфорт-класса число продаваемых лотов упало на 33%, в бизнес-классе — на 60%, в премиум-классе — не изменилось, в де-люкс — выросло в три раза. Кроме того, девелоперы вывели в продажу больше увеличенных машино-мест, а также парковочных пространств с зарядными станциями для электрокаров и гибридных автомобилей, добавляет коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин.

Доступные по цене лоты активно вымывались с рынка, говорит эксперт. По данным Ricci, в январе—апреле средний бюджет покупки машино-места вырос на 15%, до 4,3 млн руб.

На фоне удорожания жилья дополнительная нагрузка в виде машино-места становится все менее доступной для широкого круга покупателей, отмечает заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова.

Но ужесточение правил парковки и сокращение парковочных мест на столичных улицах обеспечивают дополнительный интерес к машино-местам в паркингах, особенно в центральных районах Москвы и в границах МКАД в целом, добавляет Олег Колченко. При этом, в отличие от рынка жилья, где объем предложения может быть скорректирован за счет увеличения этажности или плотности застройки, возможности расширения парковочного пространства в условиях плотной городской застройки крайне ограниченны, констатируют в Capital Group.

Все чаще застройщики ради экономии проектируют разрешенный законом минимум машино-мест, что служит одним из факторов исчерпания предложения на рынке и драйвером роста цен, отмечает Дмитрий Проскурин. Он напоминает, что еще в конце 2024 года власти снизили минимальный целевой норматив обеспеченности москвичей машино-местами с 350 до 257 единиц на 1 тыс. квартир.

Ирина Соболева считает, что рассчитывать на замедление роста цен на машино-места в этом году не стоит. Паркинги становятся дефицитным активом в ряде районов Москвы: рост стоимости наблюдается там, где предложение ограниченно, есть стабильный платежеспособный спрос и отсутствует возможность быстрого создания альтернативных парковочных решений, уточняет она. По мере снижения ключевой ставки ЦБ будет восстанавливаться спрос на жилье, а вслед за ним — с некоторой задержкой — и на машино-места, поскольку парковку чаще докупают после квартиры, резюмирует региональный директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев.

Дарья Андрианова