ПСБ продал киносеть «Люксор» за половину стартовой цены

Банк ПСБ провел повторные торги по продаже оператора федеральной сети кинотеатров «Люксор» — ООО «АСкино». Победителем торгов стало АО «Инвест Р», следует из протокола, на который ссылаются «Ведомости». Оператор продан за 167,6 млн руб., то есть за половину от стартовой цены (335,2 млн руб.).

Помимо АО «Инвест Р» на аукцион был заявлен еще один претендент, однако ставку на торгах он так и не сделал. Для участия в аукционе требовалось внести задаток в размере 20% от заявленной стоимости. Первые торги ПСБ по продаже оператора «Люксора» не состоялись из-за отсутствия заявок.

АО «Инвест Р» было зарегистрировано в Вологде в 2023 году. В качестве его основного вида деятельности указаны аренда и управление недвижимым имуществом, следует из данных ЕГРЮЛ. Учредители АО неизвестны.

В сеть «Люксор» входят семь кинотеатров: по два в Москве и Санкт-Петербурге, а также по одному — в Туле, Рязани и Курске. Все помещения находятся у оператора ООО «АСкино» в долгосрочной аренде. В декабре 2025 года ООО перешло в собственность Росимущества после того, как Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства российские активы латвийского Rietumu Banka. Имущество «Люксора» было у него в залоге, следует из базы «СПАРК-Интерфакса».