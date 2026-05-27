Аукцион по продаже кинотеатров «Люксор» отменили из-за отсутствия покупателей

Аукцион по продаже 100% уставного капитала ООО «АСКино» — оператора сети кинотеатров «Люксор» — не состоялся из-за отсутствия заявок. Это следует из данных на платформе ГИС «Торги». Стартовая цена была установлена на уровне 335,2 млн руб.

Шаг аукциона установили в 1% (3,4 млн руб.). Для участия в торгах претенденты должны были перечислить задаток в размере 20% от начальной стоимости. Сбор заявок начался 20 мая и завершился 26 мая. Торги должны были состояться 27 мая.

В сеть «Люксор» входят семь кинотеатров: два в Москве, два в Санкт-Петербурге и по одному в Туле, Рязани и Курске. «АСКино» перешло в собственность государства в декабре 2025 года, после того, как арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял российские активы латвийского Rietumu Banka.

