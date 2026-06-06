«Основную ставку сейчас мы делаем на искусственный интеллект»

Каких результатов удалось добиться Rutube за последние годы? Насколько площадка сегодня независима от иностранных технологий? И чему уделяется особое внимание? Эти и другие вопрос обсудили заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский и обозреватель “Ъ FM” Илья Сизов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга» Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

— Я хотел начать с того, как изменился Rutube за то время, пока он находится в активах «Газпром-Медиа холдинг». Какой путь вы за это время прошли?

— Если очень коротко ответить, то можно сказать, что сервис изменился кардинально. Если немного более развернуто, то когда мы в 2020 году взяли Rutube в свои руки - столкнулись с рядом проблем. У нас отсутствовал контент на площадке, было всего лишь около 20 млн видео, что даже для российского сегмента очень мало. Сейчас это количество составляет где-то 440 млн, что полностью удовлетворяет спрос среди наших пользователей.

Помимо контентного голода, существовали еще и технологические проблемы, которые нельзя было оставлять без внимания. Наша, я даже не знаю, как сказать, машина была похожа на ржавую «шестерку», на которой мы пытались ехать. Мы меняли двигатель в процессе, шасси. И если выражаться максимально честно, то это был очень сложный путь, но мы его прошли, выстроили хорошую CDN-систему, которая позволяет нашим пользователям получать контент своевременно и без задержек. Выстроена и прекрасная ИБ-защита, мы внедрили очень классные собственные решения. Нам есть чем гордиться. Плюс мы очень активно сейчас работаем с искусственным интеллектом, делаем, наверное, основную ставку сейчас на него.

— А вот если о технологических решениях Rutube говорить, как обстоят дела с независимостью от иностранной базы?

— Так как этот вопрос животрепещущий, для нас в том числе, отвечу, что мы максимально, где только это возможно, переходим либо на отечественное ПО, либо пишем свое, либо переходим на отечественное оборудование. И здесь мы сделали большой рывок. Существующие модели искусственного интеллекта у нас собственные, самописные, весь код — это наша разработка. Практически каждое решение, которое мы используем на текущий момент, либо наше, либо российское. Я уже говорил про ИБ, так вот у нас есть защита от DDoS-атак, которая называется «Гарда». Прекрасное решение, которым мы пользуемся и вместе дорабатываем с компанией.

— Вы руководите блоком цифровых активов, и, если говорить более глобально, какие технологии вы бы могли назвать флагманами?

— Их три. Первая — это наша разветвленная система, которая, еще раз повторюсь, позволяет доставлять контент, согласно ожиданиям наших пользователей, чтобы он шел без задержки и был качественным. Над этим пришлось серьезно поработать. Мы расположили наши сервера в 36 крупных городах России для того, чтобы это все работало стабильно.

Вторая технология — это искусственный интеллект. Начиная с премодерации и заканчивая рекомендательной системой, использование этого инструмента настолько широко, что практически в каждом процессе он уже участвует. И третья — это рекламный движок, который мы делаем с прошлого года. К сентябрю, думаю, мы завершим его уже интеграцию в Rutube и сможем более правильно, адресно и нативно давать нашим пользователям рекламу так, чтобы это их не раздражало.

— Раз уж о рекламе заговорили, давайте про бизнес чуть побольше. Одна из самых обсуждаемых, наверное, и на этом форуме, и в целом в деловой повестке тем — это платформенная экономика. Может быть, это не совсем корректно сравнивать, но тем не менее, насколько вам кажется, площадки вроде Rutube могут считаться своеобразной базой, инфраструктурой для развития бизнеса, а не только для распространения контента?

— Мне кажется естественным и закономерным, что мы являемся инфраструктурой для любого бизнеса. Потому что около 300 рекламодателей, в список которых входят крупнейшие банки страны, телеком-операторы, страховые компании, пользуются нашим рекламными возможностями, выстраивают продвижение своего бренда через наши каналы, и заводят у нас на площадке свои блоги.

Более того, мы обсуждаем более глубокие варианты партнерства для того, чтобы донести их информационную повестку до пользователя наилучшим способом. В этом отношении мы отличны инфраструктурой для любого B2C-бизнеса.