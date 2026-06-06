МЧС: площадь пожара на Тюменском НПЗ составляет 100 кв. м, пострадавших нет

Площадь пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) составляет 100 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС. Информации о погибших и пострадавших — нет. В ликвидации участвуют 16 единиц техники и 26 пожарных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В настоящее время на месте продолжаются работы по тушению пожара и охлаждению конструкций»,— сообщили в МЧС Тюменской области.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, пожар на заводе произошел в результате возгорания на одной из установок очистки, возникшего при нарушении технологического процесса.

На месте происшествия работают все экстренные службы и бригада скорой медицинской помощи. Представители департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили, что медицинская помощь никому не потребовалась. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона заявил об отсутствии угрозы для населения.