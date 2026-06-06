В Пулково сняли ограничения на взлет и посадку

Петербургский Аэропорт Пулково возобновляет работу в штатном режиме после отмены ограничений на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росавиация сообщила о возобновлении штатной работы аэропорта Пулково

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Росавиация сообщила о возобновлении штатной работы аэропорта Пулково

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что вместе с ограничениями в Пулково были сняты и временные ограничения на маршрутах воздушного движения, действовавшие для рейсов в Калининград и обратно.

Особый режим работы аэропорта сохранялся около пяти часов. По состоянию на 09:00 более чем на два часа были задержаны 43 рейса на вылет. Еще 16 самолетов, следовавших в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы и ожидали возможности продолжить полет.

Теперь аэропорту предстоит восстановить расписание и устранить последствия вынужденных задержек.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Ломоносовском районе Ленинградской области в результате атаки вражеских беспилотников возник пожар на объекте Министерства обороны РФ.

Матвей Николаев