В Ленобласти после атаки БПЛА горит объект Минобороны РФ

В Ломоносовском районе Ленинградской области в результате атаки вражеских беспилотников возник пожар на объекте Министерства обороны РФ, жителей эвакуировали из зоны рядом с возгоранием. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, во время отражения беспрецедентного нападения БПЛА над территорией региона было сбито 144 дрона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти горит объект Минобороны

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Ленобласти горит объект Минобороны

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Разрушений не зафиксировано. Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения незначительные — посечение осколками фасадов домов и стекол»,— заявил господин Дрозденко.

По его словам, пострадавших во время атаки нет. В Ломоносовском районе создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией.

«Надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома»,— добавил губернатор.

Матвей Николаев