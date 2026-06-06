В Ленобласти после атаки БПЛА горит объект Минобороны РФ
В Ломоносовском районе Ленинградской области в результате атаки вражеских беспилотников возник пожар на объекте Министерства обороны РФ, жителей эвакуировали из зоны рядом с возгоранием. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, во время отражения беспрецедентного нападения БПЛА над территорией региона было сбито 144 дрона.
В Ленобласти горит объект Минобороны
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Разрушений не зафиксировано. Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения незначительные — посечение осколками фасадов домов и стекол»,— заявил господин Дрозденко.
По его словам, пострадавших во время атаки нет. В Ломоносовском районе создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией.
«Надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома»,— добавил губернатор.