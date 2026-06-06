Осужденных по делу о теракте в «Крокусе» этапировали в разные колонии

Почти всех осужденных по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» распределили по колониям в разных регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Большинство фигурантов этапированы в колонии в разных регионах. В московских СИЗО остались пока те осужденные, которым не назначено пожизненное заключение»,— сказал собеседник агентства.

Приговор по делу был оглашен 12 марта. Исполнители теракта и 11 их пособников получили пожизненные сроки. Еще четверых соучастников суд приговорил к лишению свободы на сроки от 19 лет до 22,5 года колонии. Защита подала апелляцию на судебное решение.

Теракт в концертном зале в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Четверо исполнителей расстреляли посетителей из огнестрельного оружия и устроили поджог. Жертвами стали 147 человек, трое числятся пропавшими без вести, еще 336 человек получили травмы.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ» «Тринадцать минут “Крокуса”».