Посол Пакистана: Исламабад постоянно контактирует с Москвой по теме Ирана

Пакистан находится в постоянном контакте с Россией по кризису вокруг Ирана, заявил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи. По его словам, диалог идет в том числе в Совете Безопасности ООН.

«Мы постоянно находимся в контакте с Россией — и в Москве, и в Исламабаде, и в Нью-Йорке»,— сказал посол в разговоре с ТАСС на полях ПМЭФ.

Господин Тирмизи также отметил близость позиций двух государств по ключевым вопросам. «Если вы посмотрите на то, как Пакистан голосует в СБ ООН, вы убедитесь в высоком уровне взаимопонимания между Пакистаном и Россией»,— добавил он.

Пакистан выступает посредником между США и Ираном. Посредничество позволило Исламабаду заручиться поддержкой США и Китая, а также нарастить оборонное сотрудничество с Саудовской Аравией.

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