Был региональный, а стал глобальный

Одним из главных бенефициаров войны США и Ирана стал Пакистан, выступивший посредником между сторонами конфликта. Противостояние на Ближнем Востоке позволило Исламабаду одновременно заручиться поддержкой США и Китая и нарастить оборонное сотрудничество с Саудовской Аравией, разместив в регионе Персидского залива многотысячный военный контингент, эскадрилью истребителей JF-17 и средства ПВО. Однако собственный конфликт Пакистана — с Нью-Дели — не теряет остроты. Как заявил начальник штаба армии Индии Упендра Двиведи, при необходимости армия страны проведет новую военную операцию против Пакистана «Синдур 2.0».

Одним из главных ньюсмейкеров на завершившейся в Сингапуре 31 мая конференции «Диалог Шангри-Ла» — ведущего азиатского форума по вопросам безопасности — наряду с главой Пентагона Питом Хегсетом стал пакистанский военачальник, командующий ракетными войсками страны Науман Закрия.

В своем выступлении на форуме, который называют азиатским аналогом Мюнхенской конференции, представитель высшего военного командования Пакистана обозначил главные болевые точки глобальной безопасности, требующие, по его словам, коллективного подхода Запада и Востока.

«Государства должны работать над международно признанными нормами, касающимися военного использования искусственного интеллекта, автономных систем, киберопераций и космических технологий. Человеческий контроль должен оставаться центральным при принятии решений о применении силы, особенно в системах, имеющих стратегические последствия»,— заявил генерал-лейтенант Закрия. Кроме того, он призвал к широкому международному сотрудничеству в «выработке норм, которые касаются испытаний оружия в космосе и запретов на атаки на гражданскую инфраструктуру».

Заявление пакистанского военачальника, обозначившее стремление Исламабада стать инициатором новых подходов к вопросам глобальной безопасности, прозвучало после того, как в конце прошлой недели Вашингтон с официальным визитом посетил заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Исхак Дар, который провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Разместив в соцсети Х фото с этой встречи, Марко Рубио написал о том, что поблагодарил Исхака Дара «за ту роль, которую Пакистан продолжает играть в продвижении мира на Ближнем Востоке».

МИД Пакистана в своем заявлении выразил удовлетворение «позитивной динамикой двусторонних отношений в условиях развивающейся региональной и глобальной ситуации».

Как отметили в пакистанском дипломатическом ведомстве, госсекретарь Рубио «высоко оценил искренние дипломатические и посреднические усилия Пакистана по обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами».

Добившись улучшения отношений с США, которые ранее выглядели далеко не безоблачными и прошли через несколько кризисов, Пакистан одновременно сумел еще больше сблизиться с главным геополитическим соперником Вашингтона — Китаем. Подтверждением этого стал состоявшийся на прошлой неделе визит в КНР премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, которого сопровождал командующий вооруженными силами страны, начальник штаба сухопутных войск Асим Мунир.

В ходе четырехдневного визита пакистанские руководители провели встречи с главой МИД КНР Ван И, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином. «Китай высоко ценит инициативу Пакистана и его посредничество в восстановлении мира на Ближнем Востоке»,— заявил по итогам переговоров с Шахбазом Шарифом Си Цзиньпин.

«Сторонам необходимо осуществлять сотрудничество в области безопасности на более высоком уровне и в более широком масштабе для совместной защиты мира и стабильности в регионе»,— добавил китайский лидер. Центральное телевидение Китая также цитирует слова Си Цзиньпина о том, что «Китай решительно поддерживает Пакистан в деле защиты его независимости, суверенитета и территориальной целостности».

По итогам переговоров на высшем уровне стороны выступили с заявлением, в котором говорится, что Китай окажет поддержку Пакистану на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в Совете Безопасности ООН.

По информации саудовского государственного телеканала Al Hadath, Исламабад настаивает, чтобы именно Пекин выступил гарантом будущего соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Заручившись поддержкой США и Китая, в ходе конфликта на Ближнем Востоке Пакистан также сумел заметно увеличить свое военное присутствие в регионе Персидского залива, наращивая оборонное сотрудничество с Саудовской Аравией. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Эр-Рияде, в рамках подписанного в прошлом году оборонного соглашения Исламабад уже направил в саудовское королевство свой восьмитысячный военный контингент, эскадрилью из 16 военных самолетов, в основном истребителей JF-17 совместного производства с Китаем, а также несколько десятков беспилотников. По информации Reuters, Исламабад пообещал в случае необходимости предоставить Эр-Рияду имеющийся у него зенитный ракетный комплекс ПВО HQ-9 китайского производства, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Один из саудовских правительственных источников, ознакомившийся с текстом конфиденциального двустороннего оборонного соглашения прошлого года, сообщил Reuters, что этот документ предусматривает возможность развертывания в Саудовской Аравии до 80 тыс. пакистанских военнослужащих для обеспечения безопасности границ королевства совместно с саудовскими вооруженными силами.

Став главным международным бенефициаром конфликта между США и Ираном, Пакистан, впрочем, так и не решил собственную проблему конфликта с Индией.

После военной операции «Синдур», проведенной вооруженными силами Индии в мае прошлого года на территории Пакистана для ликвидации лагерей террористов, в Нью-Дели заявляют о том, что при необходимости удары по Пакистану могут быть продолжены. «Армия Индии, все три вида войск, ведут активную подготовку на случай проведения операции "Синдур 2.0". Сейчас мы укрепляем взаимодействие между тремя видами войск и оснащаемся к следующему столкновению 24 часа в сутки»,— заявил начальник штаба армии Индии Упендра Двиведи.

Сергей Строкань