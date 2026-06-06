Кувейт и Бахрейн сообщили об отражении ракет и БПЛА

Системы ПВО Кувейта ведут перехват ракет и беспилотников, сообщает армия страны. О работе сирен также объявило МВД Бахрейна, граждан призвали оставаться в безопасных местах.

«Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, являются результатом перехвата системами противовоздушной обороны вражеских целей»,— указано в заявлении армии Кувейта в соцсети X.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что целями ракет была американская база Али Аль Салем в Кувейте и другие важные объекты Пятого флота США в Бахрейне.

КСИР назвали одной из причин атаки американские удары по объектам связи на острове Кешм и башне в Сирике. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщало об ударах по иранским береговым радарам.