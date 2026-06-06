Минпромторг запустит новую программу субсидирования лизинга гражданских судов

Минпромторг планирует запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, это поддержит верфи и простимулирует обновление флота.

«Механизм предполагает, что Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компаниям на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна»,— сказал господин Алиханов в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

Направлять средства на работу программы планируется в рамках федерального проекта «Производство судов и судового оборудования».