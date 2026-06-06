Пол Маккартни побил собственный рекорд по количеству альбомов в топе чартов

Британский музыкант Пол Маккартни побил собственный рекорд по количеству альбомов в топе музыкальных чартов после выхода нового альбома The Boys of Dungeon Lane. Об этом сообщил агрегатор рейтингов Official Charts.

The Boys of Dungeon Lane стал двадцатой сольной работой артиста. Теперь на счету музыканта 24 альбома, занимавших первое место в течение карьеры. В общей статистике исполнителя значатся 15 альбомов на первой строчке в составе The Beatles, два — с группой Wings, шесть сольных проектов и один совместный альбом с Линдой Маккартни.

«Знаете что? Наш альбом — номер один! Выше уже не подняться. И мы очень довольны. Моя команда и вся команда людей, которые работали над этим проектом, проделали фантастическую работу, так что спасибо им всем. И спасибо всем, кто его купил! И спасибо мне!» — сказал Пол Маккартни.

Кроме топа музыкальных чартов новая пластинка также возглавила официальный рейтинг виниловых альбомов и рейтинг продаж в звукозаписывающих магазинах, показав лучший результат в независимых торговых точках Великобритании за последнюю неделю.