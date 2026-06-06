Галузин: Армения остается союзником и партнером России

Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Ереван остается союзником и стратегическим партнером Москвы. При этом к Армении есть «абсолютно законные вопросы», добавил он.

В разговоре с «Известиями» господин Галузин указал, что полноценное участие Армении в ЕАЭС несовместимо с движением в ЕС, так как речь идет о разных рынках, стандартах и правилах регулирования. «Армения остается нашим союзником и стратегическим партнером. Другое дело, что даже к такому союзнику, стратегическому партнеру Армении у нас есть абсолютно законные вопросы»,— сказал он.

По словам замглавы МИД, дополнительную обеспокоенность вызывает и то, что Евросоюз проводит враждебную политику в отношении России, поддерживает Украину и ставит целью нанести Москве стратегическое поражение. В этих условиях сближение Армении как российского союзника с ЕС «не может не вызывать вопросов», добавил дипломат.

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