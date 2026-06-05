S&P Dow Jones заблокировала включение акций Space X в S&P 500

Оператор фондовых индексов S&P Dow Jones Indices сохранит методологию отбора акций для включения в индекс S&P 500. Как пишет Bloomberg, компания отклонила предложения, благодаря которым SpaceX могла бы войти в основной индекс рынка США. Ранее компания Илона Маска анонсировала крупнейшее в мире IPO.

Ожидается, что SpaceX продаст 555,6 млн акций, что позволит ей привлечь $75 млрд. Так компания хочет получить оценку в $1,75 трлн и войти в десятку наиболее дорогих компаний на американских биржах. Согласно правилам S&P Dow Jones Indices, для вхождения в индекс SpaceX должна получить прибыль не только за последний квартал, но и за последние четыре квартала. Компания получила убыток по итогам первого квартала 2026 года.

Оператор фондовых индексов эти правила оставил без изменений. В заявлении, которое приводит Reuters, говорится, что компания не должна рассчитывать, что требования к ее жизнеспособности и доле акций в обращении отменят только на основании рыночной капитализации.

Тем не менее S&P изменит требования для включения в свои менее популярные индексы Total Market Index и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. В них компания Илона Маска войти все же сможет.

SpaceX намерена дебютировать на бирже Nasdaq 12 июня. Первичное публичное размещение акций компании должно стать крупнейшим по масштабу в истории. Стоимость одной акции составит $135.