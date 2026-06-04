Компания SpaceX установила цену за свои акции на уровне $135 за штуку

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX 3 июня подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам перед официальным началом первичного публичного размещения акций. Фиксированная цена за акцию компании установлена на уровне $135, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Ожидается, что SpaceX продаст 555,6 млн акций, что позволит привлечь $75 млрд. Кроме того, существует опцион на приобретение дополнительных 83,33 млн акций на сумму $11,2 млрд. После размещения акций Илон Маск будет владеть более чем 82% голосующих акций. К продаже привлечены Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.

При цене в $135 за акцию рыночная капитализация SpaceX, по оценкам CNBC, составит $1,77 трлн, что сделает компанию седьмой по величине в США. Компания Маска планирует дебютировать на бирже Nasdaq 12 июня. Первичное публичное размещение акций SpaceX должно стать крупнейшим по масштабу в истории.

Влад Никифоров