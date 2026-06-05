Песков рассказал о реакции Кремля на письмо Зеленского

В Кремле серьезно отнеслись к открытому письму президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что предложение украинскому президенту приехать в Москву для переговоров остается в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Открытое письмо Владимира Зеленского было опубликовано 4 июня на сайте украинского президента. В нем он предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Господин Путин заявил, что пока не видит смысла в личной встрече.

«Отнеслись серьезно, и вы слышали, какой серьезный был ответ. Если вы считаете несерьезным ответ, то, значит, вы не слушали»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине стоит на паузе. «Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным»,— добавил пресс-секретарь президента России.