FIFA расширит применение ИИ для борьбы с оскорблениями в соцсетях

Международная федерация футбола (FIFA) расширит использование искусственного интеллекта в соцсетях, чтобы сократить количество оскорблений в адрес команд и игроков, сообщает Guardian.

К предстоящему чемпионату мира, который стартует в следующий четверг, организация предложила всем национальным федерациям бесплатно внедрить свой сервис ИИ-модерации Respondology в социальных сетях.

Технология сканирует комментарии по 30 тыс. ключевых слов и скрывает расистские, гомофобные, женоненавистнические и прочие агрессивные комментарии менее чем за две секунды. При этом автор оскорбления по-прежнему видит свое сообщение, но не знает, что оно скрыто от других и передано в службу безопасности. Нарушителям могут запретить покупать билеты на матчи FIFA или посещать стадионы клубов.

Сервис может быть применен на большинстве платформ, однако не работает на X, которая позволяет просматривать скрытые комментарии. Как утверждают создатели технологии, она распознает оскорбления на всех языках мира, включая азбуку Морзе и даже искусственные языки вроде клингонского из «Звездного пути», а также понимает культурные отсылки и нюансы.

Екатерина Наумова