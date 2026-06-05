Шохин предложил зафиксировать минимум на три года порог выручки для уплаты НДС

Порог годовой выручки в 20 млн руб. для перехода малого бизнеса на уплату НДС надо зафиксировать как минимум на три года, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«У бизнеса появится уверенность, и он не будет готовиться к следующему этапу дробления. Одновременно ФНС отработает все механизмы противодействия дроблению на уровне 20 миллионов»,— сказал господин Шохин «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса, до достижения которого компании могут не платить НДС. Сейчас он установлен на уровне 20 млн руб. Изначально предполагалось, что в 2027 году он будет снижен до 15 млн руб., в 2028 году — до 10 млн руб.