Гендиректор «Аэрофлота» исключил переезд компании из Москвы в регионы

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) не планирует переносить офис из Москвы в регионы. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Александровский. Переезд в регионы нескольких крупных компаний, в том числе РЖД, анонсировал президент России Владимир Путин.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров допустил перенос некоторых «дочек» компании в Доброград Владимирской области. «Возможно, небольшая часть как раз будет перемещаться, где можно было бы создать специальные условия для развития»,— сказал он ТАСС во время Петербургского международного экономического форума. Сроки переезда неизвестны, добавил господин Белозеров.

Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что перенос офисов компаний из Москвы поможет «разгрузить столицу», стимулировать развитие бизнеса в регионах, а также создать там новые рабочие места.