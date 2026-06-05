Путин анонсировал переезд из Москвы в регионы крупных компаний

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ сообщил о готовящемся переезде офисов нескольких крупных компаний из Москвы в регионы. В их числе — РЖД. Это необходимо для стимулирования развития бизнеса в регионах, отметил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать»,— заявил господин Путин. По его мнению, это поможет «разгрузить столицу», создать импульс для развития бизнеса в других субъектах России, укрепить доходную часть их бюджетов и создать новые рабочие места.

«Столице это не повредит»,— сказал глава государства, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.