Путин заявил о важности укрепления систем ПВО России
Россия должна укреплять собственные системы ПВО, чтобы обезопасить свою территорию, учитывая новые особенности ведения боевых действий, заявил президент России на пленарном заседании ПМЭФ. При этом он подчеркнул, что у России есть определенное преимущество в этой области, в том числе — комплекс «Орешник».
«Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы. Они постоянно появляются и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее»,— сказал Владимир Путин. Он отметил, что некоторые страны отходят от этих договоренностей, имея в виду поставки БПЛА и компонентов для них Украине от западных партнеров.
«Как на это можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять <...> нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации»,— добавил господин Путин. По его словам, сейчас у России есть собственные средства поражения, которых у украинской стороны нет. К ним относятся гиперзвуковое оружие, крылатые ракеты, а также оружие средней дальности, например, «Орешник».