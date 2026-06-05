Александр Зверев стал первым финалистом Roland Garros

Третья ракетка мира немец Александр Зверев первым вышел в финал Roland Garros. В полуфинале он обыграл 20-летнего чеха Якуба Меншика, занимающего 27-е место в мировом рейтинге.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3. Он продолжался 2 часа 59 минут. Соперником Зверева в финале станет победитель встречи двух итальянцев: 14-й ракетки мира Флавио Коболли и стоящего за пределами первой сотни мировой классификации Маттео Арнальди.

29-летний Зверев во второй раз в карьере вышел в финал Roland Garros и в четвертый — добрался до решающего матча на турнире Большого шлема (он также играл за титул на Australian Open и US Open). Все прошлые финалы мейджоров были для немца неудачными.

Меншик продвинулся так далеко по сетке соревнования наиболее престижной категории впервые в карьере. В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он гарантированно войдет в топ-20.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал Карлос Алькарас, который в этом сезоне не участвует в состязании из-за травмы запястья.

Арнольд Кабанов