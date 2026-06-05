Импорт вина в 2025 году упал почти на треть

По итогам 2025 года импорт вина в России обвалился на 32% год к году, следует из подсчетов информационного центра WineRetail. Данные были представлены вице-президентом Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и руководителем WineRetail Александром Ставцевым на конференции ИД «Коммерсантъ» на ПМЭФ-2026.

Поставки зарубежной продукции снижаются в основном из-за накопительного эффекта роста таможенных пошлин и роста акцизов, поясняет господин Ставцев. Пошлины на вино ввозимое из недружественных стран резко повысили в два этапа: в августе 2023 года они выросли с 12,5% до 20%, а в августе 2024 года — до 25%, но не менее $2 за 1 литр. Ставка акциза на тихое вино с начала 2026 года выросла с 113 до 148 руб. за литр, на игристое — с 125 до 160 руб. за литр.

При этом поставки игристых вин снижаются медленнее, чем тихих, замечает Александр Ставцев. Во многом это из-за того, что часть игристых из недружественных стран удается заменить продукцией из других мест, объясняет эксперт. Пошлины для дружественных стран остались на уровне 12,5%.

Как ранее сообщал «Ъ» ранее, сужении ассортимента в том числе вина, а также падении спроса на нишевые премиальные алкогольные бренды привело к сокращению алкомаркетов в городах-миллионниках в 2025 году. Их число снизилось на 7%, примерно до 14,3 тыс. точек. Снижение разнообразия в вине привело к тому, что многие специализированные магазины стали проигрывать конкуренцию федеральному ритейлу.