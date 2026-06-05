Цена палладия на бирже опустилась ниже $1300 впервые с октября

Стоимость фьючерса на палладий по состоянию на 18:23 5 июня опускалась на 3%, достигнув $1276. Это следует из данных Чикагской товарной биржи (CME). Последний раз котировки драгметалла на бирже опускались ниже $1300 в начале октября 2025 года.

За последние три месяца cтоимость палладия упала более чем на 23%. В начале июня драгметалл торговался на уровне $1372,1 за унцию.

В основном его используют в качестве автокатализаторов для двигателей внутреннего сгорания. По словам опрошенных «Ъ» аналитиков, на рыночную цену палладия влияет падение спроса со стороны автомобильной промышленности. Это связано с тем, что в Европе набирают популярность электромобили, которым катализаторы не нужны.