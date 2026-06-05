Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Anthropic испугался умных машин

Зачем создатель языковых моделей призвал замедлить развитие ИИ

Anthropic призвал замедлить развитие искусственного интеллекта. По мнению основателей нейросети Claude, современные модели близки к тому, чтобы развиваться без присутствия человека, и грозят выйти из-под его контроля. Это может произойти уже через год или два. Громкие заявления звучат на фоне ожесточенной технологической гонки.

Фото: Steve Marcus / Reuters

Фото: Steve Marcus / Reuters

По словам сооснователя Anthropic Джека Кларка, «сейчас у индустрии есть педаль газа, но нет педали тормоза». Генеральный директор IT-компании «Омега» Ярослав Алейник считает, что человечеству стоит прислушаться:

«Заявление лидера рынка всегда стоит учитывать не как маркетинговое, а более комплексно. Я лично пользуюсь Claude и вижу ту эволюцию, которая происходит от модели к модели. В некоторых случаях просто говорю: "разрешить доступ". И уже перестал какие-то вещи анализировать, потому что некоторые вещи уже не понимаю. И раз так делает большинство, что будет с искусственным интеллектом, вообще непонятно. Я достаточно активно погружаюсь в понимание сути моделей и склоняюсь к тому, что действительно есть смысл хотя бы ненадолго сделать паузу для стабилизации и торможения.

Anthropic стал самым желанным работодателем в мире

Сейчас у всех эйфория от использования ИИ. Например, в Китае есть отдельные программы обучения и воспитания детей, которые воспитывались бы с эмпатией к нейросетям и робототехнике. Возможно, должен быть какой-то свод правил или кодекс, позволяющий человечеству контролировать процесс развития технологий. Но я уверен, что все, что мы не придумаем, может быть очень просто и легко взломано. Прислушаются ли конкуренты? Это примерно как с ядерным оружием. Должно наступить осознание у большинства, должен произойти какой-то кризис или серьезная демонстрация этой технологии. Думаю, мы на пороге того, чтобы это увидеть».

Как отмечают в Anthropic, «скрыть обучение новой модели намного проще, чем строительство ракетной шахты», а любой участник гонки, не пожелавший соблюдать паузу, получит шанс вырваться вперед. Однако разработчики сильно преувеличивают уровень развития технологии, считает основатель и генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев:

«Реальные проблемы индустрии, которые прячутся за такими лозунгами, гораздо более приземленные. Во-первых, ни одна ведущая генеративная модель не решила проблему галлюцинаций. Сами представители Anthropic говорят, что уже около 80% кода внутри компании создаются с помощью ИИ, и в перспективе эта доля может приблизиться к 100%. В таком случае мы получим закрытую систему, которая генерирует чуть-чуть бреда со временем, превращаясь в стопроцентный бред — если нет внешнего наблюдателя в виде человека, который контролировал бы результаты.

Gemini Omni от Google грозит веб-разработчикам малого и среднего звена

Кроме того, за последние два года рынок привык к мысли, что возможности будут расти экспоненциально. Однако сегодня отрасль сталкивается с поднятием стоимости обучения и с инференцией — это сотни миллиардов долларов. Каждый следующий шаг требует все больше вычислений, энергии, чипов, инвестиций. Если даже в несколько раз увеличить так называемую умность модели, то всей энергии в мире не хватит, чтобы ее обеспечить. То есть в этом смысле разговоры о необходимости нажать на тормоз появляются в очень удобный момент. Игроки решают две задачи. С одной стороны, действительно предупреждают о рисках утери контроля, с другой — заранее формируют общественное мнение на случай, если темпы прогресса окажутся ниже ожиданий. Дело в том, что компания заявила о выходе на IPO и на этом фоне не показывать сверхрезультата и не подготовиться заранее — опрометчиво».

28 мая сообщалось, что Anthropic обогнала другого флагмана в сфере ИИ — OpenAI — и стала самым дорогим стартапом на рынке. Частные инвесторы оценивают ее стоимость почти в $1 трлн.

Анжела Гаплевская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд