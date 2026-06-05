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Белокалитвинская прокуратура помогла семье с инвалидом получить жилье

Белокалитвинская городская прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы. Ведомство изучало соблюдение жилищного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что мать заявительницы страдает тяжелой формой хронического заболевания. Из-за этого семья была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Однако квартиру во внеочередном порядке ей не предоставляли.

После вмешательства надзорного органа семья получила благоустроенное жилье.

Мария Хоперская

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