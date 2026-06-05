Белокалитвинская прокуратура помогла семье с инвалидом получить жилье

Белокалитвинская городская прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы. Ведомство изучало соблюдение жилищного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что мать заявительницы страдает тяжелой формой хронического заболевания. Из-за этого семья была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Однако квартиру во внеочередном порядке ей не предоставляли.

После вмешательства надзорного органа семья получила благоустроенное жилье.

Мария Хоперская