Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026: главные тезисы

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) завершилось выступление президента России Владимира Путина. Модератором мероприятия выступила журналистка India Today Гита Мохан. Глава государства говорил о санкциях, технологической независимости, искусственном интеллекте. «Ъ Северо-Запад» собрал основные тезисы из его речи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава государства говорил о санкциях, технологической независимости, искусственном интеллекте

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава государства говорил о санкциях, технологической независимости, искусственном интеллекте

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин начал с рассуждений о структурной трансформации мира и взаимоотношений с европейскими странами, а также со сравнения вклада в мировую экономику стран БРИКС и G7. Президент заявил, что 49% прироста мирового ВВП обеспечили государства, входящие в БРИКС, «большая семерка» — 18%.

Причины нынешней турбулентности в мире кроются в переходе от «вертикальной» к многополярной модели, считает Владимир Путин. «Россия ощущает все изменения в полной мере. Сохраняются давления на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра: появились новые партнерства, финансовые и технологические решения, мы осваиваем более перспективные рынки. Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности»,— сказал Владимир Путин.

Говоря об экономической ситуации в России, президент сообщил, что уровень госдолга РФ составляет 16,4% ВВП — ниже, чем у других промышленно развитых стран. Доля рубля в экспортных операциях РФ достигла 65%. Инвестиционный прирост за 2021–2024 годы составил 38%. По прогнозам, инфляция в России в текущем году приблизится к 5,2%. Глава государства отметил, что инфляция существенно замедлилась и продолжает снижаться. Экономическую динамику президент назвал «сдержанной». «Мы слышим критику со всех сторон, что у нас в экономике все “припало”. Да, но мы опустились до того уровня, на котором страны ЕС живут долгие годы»,— продолжал Владимир Путин.

Отдельный блок выступления глава государства посвятил техническому суверенитету. Президент поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Перед Россией, как перед крупным государством, стоит задача создавать собственные технологии, чтобы не стать цифровой периферией, считает Владимир Путин. «Чужие сервисы могут быть удобными, но затем проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок: мы видели, как некоторые поставщики ПО уходят с рынка, как блокируются платежи, как происходят политические вмешательства в коммерческие отношения. Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру»,— заявил президент.

Во время выступления Владимир Путин озвучил итоги национального рейтинга делового климата Агентства стратегических инициатив. «Важно, чтобы каждый регион России экономически развивался. В этом году первенство разделили Москва, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Московская области. Впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область»,— заметил президент.

Говоря о регионах, Владимир Путин заявил о готовящемся переезде из Москвы в регионы ряда крупных компаний, включая РЖД. «Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места»,— объяснил президент.

Кратко Владимир Путин сказал о развитии малого и среднего бизнеса (МСП). В 2027 году порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения не будет понижен с 20 до 15 млн руб., как планировалось ранее. Президент заявил, что считает возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки в целях поддержки МСП.

Как проходит ПМЭФ-2020 — в галерее «Ъ».

Надежда Ярмула, Полина Дмитриева