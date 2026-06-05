Петербург занял третье место в рейтинге инвестклимата, а Ленобласть — 20-е

На ПМЭФ подвели итоги национального рейтинга делового климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). Санкт-Петербург занял в нем третье место, разделив его с Сахалинской областью и Республикой Башкортостан, а Ленинградская область замкнула топ-20 регионов страны. По объему инвестиций в основной капитал Санкт-Петербург также занимает третье место по стране после Москвы и Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В топ-20 национального рейтинга вошли несколько регионов Северо-Запада

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В топ-20 национального рейтинга вошли несколько регионов Северо-Запада

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По сравнению с прошлым годом Санкт-Петербург значительно улучшил результат, поднявшись в рейтинге с шестого места. Показатель Ленинградской области, наоборот, снизился: регион опустился с 14-го места, которое Ленобласть занимала в прошлом году, до 20-го.

В топ-20 национального рейтинга вошли и другие регионы Северо-Запада. Так, Калининградская область заняла 19-е место, а Новгородская — шестое. На второй строчке в этом году оказалась Нижегородская область, а первое место впервые разделили Москва и Республика Татарстан. Как отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, в целом в этом году темпы роста показателей критериев, по которым составляется нацрейтинг, замедлились.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал на церемонии презентации результатов национального рейтинга, что в следующем году регион надеется разделить первое место с нынешними лидерами.

«Я знаю, что так же, как Сергей Семенович Собянин, губернаторы Московской области и Татарстана, крупным инвесторам мы даем свой прямой телефон. И всегда если есть трудности, инвесторы могут позвонить, обходя разные барьеры»,— заявил господин Беглов.

Александра Тен