Для иноагента Ходорковского потребовали 14 лет по делу о военных фейках

Прокуратура потребовала приговорить к 14 годам лишения свободы бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан иноагентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ходорковский (признан иноагентом)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Михаил Ходорковский (признан иноагентом)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Приговор будет оглашен 8 июня в 12:00 в Мещанском суде Москвы»,— сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Поводом для очередного дела бизнесмена стали публикации поста в соцсетях, а также на YouTube-канале в сентябре 2022 года и в июле 2024 года.

Господин Ходорковский (признан иноагентом) отсидел в общей сложности более десяти лет по двум уголовным делам. В 2005 году Мещанский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы за мошенничество, причинение имущественного вреда, а также уклонение от уплаты налогов с организации и физическим лицом.

В декабре 2010 года по приговору Хамовнического суда Москвы Михаил Ходорковский (признан иноагентом) получил 14 лет заключения за хищения свыше 200 млн тонн нефти дочерних предприятий ЮКОСа на общую сумму в более чем 800 млрд руб. и отмывание преступных доходов. После обжалования приговоров в вышестоящих судах его окончательный срок составил десять лет и семь месяцев лишения свободы.

После указа президента России о помиловании Ходорковский (признан иноагентом) 20 декабря 2013 года был выслан в Германию.

В декабре 2015 года Михаил Ходорковский (признан иноагентом) был заочно арестован по обвинению в организации убийства летом 1998 года мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Также бывшему главе ЮКОСа инкриминируют причастность к покушениям в 1998 и 1999 годах на управляющего компанией East Petroleum handelsgas GmbH Евгения Рыбина.

До ареста в октябре 2003 года господин Ходорковский (признан иноагентом) считался одним из богатейших людей страны, а его состояние оценивалось в $15 млрд. Свою вину он всегда отрицал.

Мария Локотецкая