Аналитики Morgan Stanley спрогнозировали SpaceX выручку в $3,4 трлн к 2040 году

В Morgan Stanley считают, что выручка SpaceX достигнет к 2040 году $3,4 трлн. Об этом сообщает WSJ. Показатель скорректированной EBITDA компании, по оценкам аналитиков банка, может превысить $2,7 трлн. Эти данные призваны обосновать оценку SpaceX в $1,77 трлн перед ее IPO на следующей неделе.

Из-за убытка в размере $4,9 млрд при выручке $18,7 млрд в 2025 году компания Илона Маска намерена привлечь около $75 млрд в рамках крупнейшего первичного размещения в истории.

Аналитики Morgan Stanley и Goldman Sachs, который также выпустил прогнозы перед IPO, ожидают, что уже к 2028 году выручка SpaceX составит около $160 млрд.

Основной вклад в будущие доходы, по прогнозам обоих банков, внесет ИИ-бизнес SpaceX. В 2030 году, по оценкам Goldman, он принесет около $322 млрд, а по оценкам Morgan Stanley — $190 млрд (против $3,2 млрд в 2025 году). К 2030 году Goldman прогнозирует выручку компании на уровне $470 млрд, а Morgan Stanley — $330 млрд.

Екатерина Наумова